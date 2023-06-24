Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat...
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...

Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti.

Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret

Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti.

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:11

Bakanlık makamında gerçekleşen ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Orhan Ercan’ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Yasım, Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun temennilerini iletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nazik ziyaretlerinden dolayı KSÜ heyetine teşekkür etti. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Işıkhan, deprem bölgesinin tekrardan ayağa kaldırılması için özverili çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Bakan Işıkhan’a KSÜ’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, görüşmeyle ilgili“Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alanSayın Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Verimli geçen görüşmede kendilerini üniversitemizde yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdik. Ayrıca ilimizle ilgili son durumu ve gelişmeleri de istişare edip taleplerimizi ilettik. Göstermiş oldukları yakın alakadan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz.” açıklamalarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Rektör Yasım’dan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhana Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Onikişubat’ın Yardım Eli Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerin Yüzünü Güldürdü
Onikişubat’ın Yardım Eli Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerin Yüzünü Güldürdü
Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”
Başkan Güngör; “Ulu Cami Restore Edilerek İbadete Açılacak”
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber