Rektör Yasım’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a Ziyaret

Bakanlık makamında gerçekleşen ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Orhan Ercan’ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Yasım, Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun temennilerini iletti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nazik ziyaretlerinden dolayı KSÜ heyetine teşekkür etti. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Işıkhan, deprem bölgesinin tekrardan ayağa kaldırılması için özverili çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Bakan Işıkhan’a KSÜ’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, görüşmeyle ilgili“Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alanSayın Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Verimli geçen görüşmede kendilerini üniversitemizde yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirdik. Ayrıca ilimizle ilgili son durumu ve gelişmeleri de istişare edip taleplerimizi ilettik. Göstermiş oldukları yakın alakadan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz.” açıklamalarında bulundu.