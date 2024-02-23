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Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş için 55 işçi alım ilanı verdi!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı 27 bin sağlık personeli alımı ile 8 bin sağlık işçisi alımı kapsamında iller bazında ilk kontenjan dağılımları netleşti.

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş için 55 işçi alım ilanı verdi!

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş için 55 işçi alım ilanı verdi!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı 27 bin sağlık personeli alımı ile 8 bin sağlık işçisi alımı kapsamında iller bazında ilk kontenjan dağılımları netleşti.

23 Şubat 2024 Cuma 13:30

Bu kapsamda Kahramanmaraş’a 55 kontenjan verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 35 bin kamu personeli alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde verilmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca da başvuruların Şubat’ta alınacağını belirtmişti.

27 bin sağlık personeli alımı ile 8 bin kamu işçisi alımı yapılacak. İlk branş dağılımları da açıklanmaya başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta çoğu güvenlik görevlisi ve temizlik personeli, olmak üzere toplam 55 işçi alımı yapılacak.

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