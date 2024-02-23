Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş için 55 işçi alım ilanı verdi!

Bu kapsamda Kahramanmaraş’a 55 kontenjan verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 35 bin kamu personeli alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde verilmesinin ardından Bakan Fahrettin Koca da başvuruların Şubat’ta alınacağını belirtmişti.

27 bin sağlık personeli alımı ile 8 bin kamu işçisi alımı yapılacak. İlk branş dağılımları da açıklanmaya başladı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta çoğu güvenlik görevlisi ve temizlik personeli, olmak üzere toplam 55 işçi alımı yapılacak.