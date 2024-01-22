SP’nin Dulkadiroğlu adayı Murat Kozalak oldu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun onayıyla Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kozalak 31 Mart Yerel Seçimlerinde Dulkadiroğlu adayı oldu.

MURAT KOZALAK KİMDİR?

1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Aslen BERTİZ KALE köyündendir. İlk, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş’ta okudu.

İlk üniversite eğitimine Kütahya Teknik Eğitim Fakültesinde başladı. Burada 1 yıl okuduktan sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesine geçiş yaptı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

İkinci üniversite olarak Malatya İnönü Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini bitirdi , Aynı zamanda Adalet bölümünü bitirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü bitirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Ayrıca halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır.

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır.

Bertiz spor yönetim kurulu üyesidir.

Tüm Taşımacılar Birlik ve Dayanışma Sendikası Yönetim Kurulu üyesidir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.