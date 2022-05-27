Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Kanlıdere Caddesi ile Boğazkesen Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Kanlıdere Caddesi istikametindeki yaklaşık 500 metrelik kısmın 29 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı

Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Kanlıdere Caddesi ile Boğazkesen Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Kanlıdere Caddesi istikametindeki yaklaşık 500 metrelik kısmın 29 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

27 Mayıs 2022 Cuma 15:44
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere - Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararı doğrultusunda Kanlıdere Caddesi ile Boğazkesen Caddesi’nin kesişim noktasındaki kavşaktan itibaren Kanlıdere Caddesi istikametindeki yaklaşık 500 metrelik kısım 29 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapalı olacaktır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Sürücüler Alternatif Güzergâh Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Balcıoğlu, “Hayat yaşadıklarımız değil konuştuklarımızdır”
Başkan Balcıoğlu, “Hayat yaşadıklarımız değil konuştuklarımızdır”
İl Başkanı Fırat Görgel, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir”
İl Başkanı Fırat Görgel, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir”
Kahramanmaraş’ta deprem!
Kahramanmaraş’ta deprem!
Kahramanmaraş'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi yapıldı
Kahramanmaraş'ta şehit oğluna doğum günü sürprizi yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber