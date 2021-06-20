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46 bıçak darbesine 'Öldürürken zevk almadı' indirimi!

Konya’da 42 yaşındaki Bekir Erkol eşi Tuba Erkol'u 46 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Erkol'a katil kocaya 'öldürürken zevk almadı' indirimi verildi.

46 bıçak darbesine 'Öldürürken zevk almadı' indirimi!

46 bıçak darbesine 'Öldürürken zevk almadı' indirimi!

Konya’da 42 yaşındaki Bekir Erkol eşi Tuba Erkol'u 46 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Erkol'a katil kocaya 'öldürürken zevk almadı' indirimi verildi.

20 Haziran 2021 Pazar 13:09
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Konya’da eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (42), ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, somut olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğunu gösterir bir delilin olmadığına yer verildi.

Olay, 22 Ağustos 2019'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, eşiyle tartıştı ve çocuklarının gözleri önünde bıçakla Tuba Erkol'a saldırdı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmaya çalıştı. Vahşete tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol yaşamını yitirirken, Bekir Erkol kızını evde bırakıp 2 oğluyla annesinin evine gitti. Polisi arayıp teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

CEZA 18 YIL 4 AYA İNDİRİLDİ

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bekir Erkol, bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Öldürülen Tuba Erkol'un babası Mustafa, annesi Behiye, ağabeyleri Osman ve Derviş Ceran salonda hazır bulunurken yanlarında getirdikleri Erkol'un 3 çocuğu ise salon dışına çıkartıldı.

Mahkeme heyeti, Bekir Erkol'u 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı, ardından da suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak ceza 18 yıl 4 aya indirildi.

ÖLDÜRÜRKEN ZEVK ALMAMASI İNDİRİM SEBEBİ

Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında olayın ‘canavarca hisle’ gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığına işaret edildi. Kararda, Bekir Erkol’un canavarca hisle hareket ettiğini gösterir somut bir delilin olmadığı, 46 bıçak darbesi olmasının bu bendin uygulanmasının gerektirmediği, canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, somut olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğunu gösterir bir delilin olmadığı, olayı ani gerçekleştiği, sanığın o an şuurunu kaybedip eşini defalarca vurduğu, canavarca hisle işlendiği yönünde somut bir delilin bulunmaması nedeniyle şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak canavarca hissin olmadığı belirtildi.

KADIN HAKİM KARŞI OY VERDİ

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kadın üyesi, sanığa ‘haksız tahrik indirimi’ verilmemesini isteyip karşı oy kullandı. Kadın hakim bunun gerekçesi olarak da, Bekir Erkol’un olaydan bir hafta öncesine kadar bile Tuba Erkol ile oğlunun spor hocası arasındaki ilişkiden kesin olarak haberdar olmadığının sabit olduğu, haksız tahrik indiriminin uygulanması için bunun sanık tarafından kesin olarak bilinmesi gerektiği, aksi halde sanıkların daha sonradan öğrenecekleri sadakatsizlik oluşturabilecek davranışları kendi lehlerine kullanıp haksız tahrik indiriminden faydalanmak isteyecekleri, Tuba Erkol ile spor hocası arasında gerçekleşen WhatsApp görüşmelerinin eşler arasında olsa bile özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bunların öğrenilmesi durumunda ancak taraflar arasında boşanmanın geçerli bir sebebinin oluşturacağı, kişilerin birbirlerine karşı suç işlemesini meşru hale getirmeyeceği, cezaların indirilmesine yol açarak ceza adaletinin sanık lehine bozulmasının yolunun açılmaması gerektiği belirtildi.

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