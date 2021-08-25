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Kahramanmaraş’ta emniyet müdürünün eşi kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde emniyet müdürün eşi, aracının kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 9 yaşındaki Zehra Nur Örten hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta emniyet müdürünün eşi kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta emniyet müdürünün eşi kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde emniyet müdürün eşi, aracının kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 9 yaşındaki Zehra Nur Örten hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:41
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Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçesine bağlı Keklioluk Mahallesi’nde Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Örten’in eşi Nadide Örten (48) idaresindeki 06 DV 5556 plakalı aracıyla Göksun’dan Kayseri istikametine seyir halindeyken yolun mucurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada ağır yaralanan Nadide Örten ve kızı Zehra Nur Örten, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Zehra Nur Örten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehra Nur Örten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürünün Eşi Kaza Yaptı: 1 ölü 1 Yaralı
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