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Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir hafta süredir aranan kişi ölü bulundu.

Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!

Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir hafta süredir aranan kişi ölü bulundu.

06 Nisan 2024 Cumartesi 16:28

Edilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Kılınç, ailesinin ihbarı üzerine bir haftadır kayıp olarak aranıyordu.

Hurman Çay’ında hareketsiz yaran bir kişiyi fark eden çevredekiler, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir haftadır kayıp olan Hüseyin Kılınç’a ait olduğu belirlendi.

Hüseyin Kılınç’ım cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kahramanmaraş’ta Kayıp Adamın Cesedi Bulundu!
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