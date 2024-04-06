Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cesedi bulundu!

Edilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Kılınç, ailesinin ihbarı üzerine bir haftadır kayıp olarak aranıyordu.

Hurman Çay’ında hareketsiz yaran bir kişiyi fark eden çevredekiler, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin bir haftadır kayıp olan Hüseyin Kılınç’a ait olduğu belirlendi.

Hüseyin Kılınç’ım cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.