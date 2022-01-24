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500 bin dolara bebek satın almaya çalıştı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir zincir markette alışveriş yaptığı sırada, başka bir müşterinin sarı saçlı ve mavi gözlü bebeğini beğenen kadın, bebek için 500 bin dolar teklif etti.

500 bin dolara bebek satın almaya çalıştı

500 bin dolara bebek satın almaya çalıştı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir zincir markette alışveriş yaptığı sırada, başka bir müşterinin sarı saçlı ve mavi gözlü bebeğini beğenen kadın, bebek için 500 bin dolar teklif etti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:49
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Annenin şikayeti üzerine yakalanan gözaltına alınan kadın, kefaletle serbest kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yer alan Crockett County'deki Walmart şubesinde 18 Ocak'ta yaşanan olay, resmen akıllara durgunluk verdi. Crockett Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Rebecca Lanette Taylor, alışveriş arabasıyla kasa sırasında bekleyen bir kadına yanaşıp çocuğunu satın almak istediğini söyledi. 49 yaşındaki Taylor, kimliği açıklanmayan anneye yaklaşıp, alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti.

SARI SAÇLARINI VE MAVİ GÖZLERİNİ BEĞENDİ

Independent'te yer alan haberde, annenin polise yaptığı ihbara göre Taylor, çocuğun sarı saçlarını ve mavi gözlerini çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi. Taylor'ın ısrarlarından bunalan anne, kadının yalnız olmadığını, yanında Hispanik gibi görünen bir başka kişinin daha bulunduğunu, bu kadının da çocuğun adını öğrenmeye çalıştığını belirtti.

500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Anne daha sonra Taylor'ın kendisine bağırmaya başladığını, 250 bin dolar yetmiyorsa 500 bin dolar da vereceğini söylediğini anlattı. Mağazadan çıkan anne, endişelenerek çocuğunu arabaya götürüp kilitledi. Otoparkta annenin aracının yanına park eden Taylor ise ısrarla çocuğu için 500 bin dolar vereceğini söyledikten sonra arabasına binip gitti.

Polisler, Walmart mağazasındaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, annenin anlattıklarının doğrulandığını bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, Taylor'ı çocuk satma ve alma suçundan tutukladı.

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Houston County Hapishanesi'ne sevk edilen Taylor, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Taylor'ın dava tarihi henüz açıklanmazken, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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500 Bin Dolara Bebek Satın Almaya çalıştı
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