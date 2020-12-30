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Dijital karne geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dijital karne geliyor

Dijital karne geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:39
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Bakan Ziya Selçuk eğitim-öğretim alanındaki corona virüs tedbirlerine ilişkin, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Bakan Selçuk, dijital karne uygulamasının olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

Bakan Selçuk eğitim alanındaki tedbirlerle ilgili olarak, "Canlı derse erişim noktasında sıkıntı çeken çocuklarımıza daha çok olanak sağlamalıyız. Eksiklerimizin olduğunu görmemiz ve bunlar için çaba sarfetmemiz bizim en doğru pusulamız. Biz 'hiçbir sorun yok' demiyoruz 'her şey kötü" de demiyoruz. Biz şu kalemlerde iyiyiz, şu kalemlerde çalışmalıyız diyoruz. Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi

3 MİLYONU GEÇTİK

Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." dedi.

DİJİTAL KARNE GELİYOR

Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir." diye konuştu.

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