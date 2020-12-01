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MEB'den beklenen açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, dün açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

MEB'den beklenen açıklama geldi!

MEB'den beklenen açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, dün açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

01 Aralık 2020 Salı 10:30
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Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri gerekçe göstererek hafta sonu gerçekleşecek olan sınavları erteledi.

MEB'DEN HAFTA SONU YAPILACAK SINAVLAR İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenerek koronavirüs tedbirlerini duyurmuştu. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokak kısıtlaması olacağını belirtirken, hafta sonu ise tüm gün sokak kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan, anasınıfı ve anaokullarının da uzaktan eğitime geçirildiğini açıkladı. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel tüm sınıflar uzaktan eğitime geçmiş oldu.

Gözler bu kararın ardından MEB'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. MEB'in sınavlar ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyordu.

Son Güncelleme: 01.12.2020 15:23
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