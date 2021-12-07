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SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrenci kulüplerinin öğrencilerin birbirleriyle iletişimini güçlendirdiğini, ekip çalışmasının temellerini oluşturduğunu ve kişisel gelişimi desteklediğini söyledi.

SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi

SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrenci kulüplerinin öğrencilerin birbirleriyle iletişimini güçlendirdiğini, ekip çalışmasının temellerini oluşturduğunu ve kişisel gelişimi desteklediğini söyledi.

07 Aralık 2021 Salı 11:08
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Öğrenci kulüplerinin akademik danışmaları ve başkanlarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Dağlı, üniversitelerin, öğrencileri sadece meslek sahibi bireyler olarak yetiştirmediğini, aynı zamanda sosyal, özgüven sahibi, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarına da katkı sağladığını kaydetti.

Öğrencilerin yetenekleriyle ön plana çıkması için kulüp faaliyetlerinin fırsat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Farklı kulüplerle yapacağınız iş birlikleri, daha sağlam ve kapsamlı projeler üretmenize katkı sağlayacaktır. Bu noktada mutlaka akademik danışmanlarınızın rehberliğinden yararlanın” dedi.

Pandemi sürecinin sosyal projelerin ertelenmesine neden olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, etkinlerin bu yıl daha kapsamlı gerçekleştirilebileceğine vurgu yaptı.

“Hepinizden katkı bekliyoruz. SANKO Üniversitesi olarak maddi manevi yanındayız” diyen Prof. Dr. Dağlı, kulüp başkanlarıyla etkinliklerin kontrollü bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

KULÜPLER

SANKO Üniversitesi’nde; Gezginler Kulübü, Yaşam Rehberim Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, Bilimsel Araştırma Topluluğu Kulübü, Futbol Kulübü, Basketbol Kulübü, SANKOTÖB Kulübü, Genç Tema Kulübü, Modern Dans Sanatları ve Halk Oyunları Kulübü, Tiyatro Kulübü, Yüzme Kulübü, Voleybol Kulübü, Müzik Kulübü, Fizyo Yaşam Kulübü, Basın ve Yayın Kulübü, Kanser ile Savaş Kulübü, Edebiyat Kulübü, EMSA Kulübü, El Sanatları Kulübü, Diyabet Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, İnovasyon Kulübü ve Yeşilay Kulübü bulunuyor.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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SANKO Rektörü Dağlı öğrenci Kulüplerinin Iletişimini Güçlendirdiğini Söyledi
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