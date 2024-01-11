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1 dolar 30 TL oldu, Euro 33'ü geçti!

Dolar TL 30 seviyesini test ederek tarihi seviyeye çıktı.

1 dolar 30 TL oldu, Euro 33'ü geçti!

1 dolar 30 TL oldu, Euro 33'ü geçti!

Dolar TL 30 seviyesini test ederek tarihi seviyeye çıktı.

11 Ocak 2024 Perşembe 12:29

Euro fiyatları ise, yeniden 33 TL'nin üzerini test ederek 33.10'u görerek tarihi zirvesini yeniledi. Öte yandan bugün TCMB haftalık verileri ile ABD'de düzenlenecek yatırımcı günü mesajları izlenecek.

Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL'deki kayıp aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar TL 30 seviyesini test ederek tarihi seviyeye çıktı. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi. Foreks piyasalarda Euro TL ise 33.10'u görrek irve tazeledi.

TCMB'nin ilk kez yatırımcı günü temasıyla bugün JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı online sunum yapacak.

Toplantıda JPMorgan'nın yanı sıra Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, Blackrock, UBS, Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin de aralarında yer aldığı 200'e yakın katılımcı yer alacak.

Yatırımcı gününde dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek.

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı; ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladılar.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü aralık başında altı yılın en büyük haftalık girişine işaret etti.

İlk çeyrekte 502 milyar TL borçlanma programlayan Hazine tahvilleri uzun süredir yabancı yatırımcının ilgi alanında değildi. Yabancıların yanısıra lokal kurumsal ve lokal bireyseller de son dönemde tahvile ilgi göstermeye başladı.

Son olarak dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları eklediklerini açıkladı.

CDS'LERDE GERİLEME SÜRÜYOR

TCMB seçimlerden bugüne toplamda 3,400 baz puan faiz artırdı. CDS bu dönemde 700 baz puandan 300 baz puan civarına geriledi.

Bu kapsamda ABD'de düzenlenecek yatırımcı günü yurtdışı fon akışının bu yıl hangi boyutta olacağına yönelik verebileceği izlenim nedeniyle piyasalarda yakından takip ediliyor. TCMB ise fon akışının devam edeceği mesajı veriyor.

TCMB bugün ayrıca haftalık verileri açıklayacak. Bankacılar geçen hafta toplam rezervlerin 1 milyar dolar üzerinde düştüğünü hesapladı.

Haftanın kalanında ise Moody's olası kredi notu güncellemesi ve cari denge verileri takip edilecek.

Cuma günü piyasa kapanışı ardından Türkiye'yi B3 seviyesi ile yatırım yapılabilir düzeyin altı kademe altında derecelendiren Moody's tarafından yayımlanması muhtemel kredi notu güncellemesi takip edilecek.

Aralık ayındaki kararı pas geçen Moody's Reuters'a yaptığı son açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun on yılı aşkın süredir ilk kez yükselebileceğine işaret etmişti.

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1 Dolar 30 TL OlduEuro 33ü Geçti!
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