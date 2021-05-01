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Afşin’den Irak’a kapı ihracatı

Afşin’in Çelik Kapı Markası ROS Çelik Kapı dün Irak’a bir sevkiyat daha gerçekleştirdi.

Afşin’den Irak’a kapı ihracatı

Afşin’den Irak’a kapı ihracatı

Afşin’in Çelik Kapı Markası ROS Çelik Kapı dün Irak’a bir sevkiyat daha gerçekleştirdi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
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İhracata büyük önem veren ROS Çelik Kapının Irak hedefi toplamda 8 Bin Çelik kapı ihracatı yapmak.

Yeni Sanayi Sitesi karşısında hizmet veren ve İlçeler dahil olmak üzere İl geneline Çelik Kapı üretimi gerçekleştiren ROS Çelik Kapı, dün Irak’a 2 Tır Çelik Kapı sevkiyatı gerçekleştirdi.

700 Adet Çelik Kapının Irak’ta ilgili firmaya ulaştırmak için Tırlara yüklendiğini belirten ROS Çelik Kapı sahipleri Rıfat ve Orhan Kaya Kardeşler, İlçemiz Afşin’de ihracat gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söylediler.

Tırların dün yola çıktığını belirten Orhan Kaya, İnşaallah Irak’ta hedefimiz 8 Bin Çelik kapı teslimidir. Bir Afşin markası olarak ihracat yapmaya başlamış olmanın verdiği gururla işimizi daha kaliteli ve özverili şekilde yapmaya çalışıyoruz. Başta İlçemiz Afşin olmak üzere,İlimiz Kahramanmaraş ve İllerimize Çelik Kapı üretiyor iken şimdi Irak’a ihracat gerçekleştiren bir firma olmanın sevincini yaşıyoruz.İnşallah devamı gelecek dedi.

ROS Çelik Kapı ürettiği Çelik Kapılarla müşterisinden tam not alıyor.

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