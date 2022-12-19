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Benzin ve motorine çifte indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine çifte indirim geliyor!

Benzin ve motorine çifte indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:52

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN İNDİRİM YOLDA

Son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçıran zam haberlerinin ardından bu kez çifte indirim yolda. 20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

İŞTE İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 17 lira 90 kuruş, motorinin ise 21 lira 98 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Benzin Ve Motorine çifte Indirim Geliyor!
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