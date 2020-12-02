Evde yapıp satana vergi muafiyeti: 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak'ta hayata geçirilecek uygulama ile evde üretim yapanlara çeşitli oranlarda vergi muafiyeti getirilerek yüzde 80'i bulan kayıt dışılığın ve sahteciliğin de önüne geçilecek. Çok sayıda ailenin ek gelir imkanı oluşturmasının önünü de açacak düzenlemeden yararlanmak isteyenler bir takım şartları yerine getirmek zorunda olacak. Öte yandan yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak.

Meclis'te kabul edilen ve geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'da yer alan düzenlemenin uygulanmasına sayılı günler kaldı. 7256 sayılı kanunda yapılan değişiklik sonrası 1 Ocak 2021 itibariyle uygulanacak düzenleme kapsamında evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanlara belirli oranlarda vergi muafiyeti uygulanacak.

VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Yeni düzenlemeden ise ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar yararlanacak.



ÜÇ ŞARTI YERİNE GETİRMEK ZORUNDALAR

Düzenlemede yer alan şartlara göre evinde üretim yapan ve bunu çeşitli platformlarda satanlara yönelik uygulanacak vergi muafiyetinden yararlanmak için söz konusu kişilerin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.

TEK ÇALIŞANA YÜZDE 4 MUAFİYET

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla çalışanı olmayan kendi başına evde çalışanlar için yüzde 4, bir ve üzeri işçi çalıştırılması durumunda yüzde 2 oranında gelir vergisinden muaf olacak.



220 BİN TL'LİK SINIR OLACAK

İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekecek, bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında kesinti yapılmayacak. Düzenleme kapsamında elde edilen hasılatın 220 bin Türk lirasını aşması hâlinde, mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacak.

ŞARTLARI İHLAL EDENDEN FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK

1 Ocak'ta hayata geçirilecek uygulamada yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde ise vergi muafiyeti sona erecek ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlemede yer alan oranlar ve tutarlar, yarısı kadar indirilip ve iki katına kadar da artırılabilecek.

YURT DIŞININA SATANA YÜZDE 50 KAZANÇ İSTİSNASI

Yeni Şafak'ın haberine göre, bir başka düzenleme ise e-ticaret yaparak ürünlerini yurt dışına satmak isteyen kişilere yönelik hayata geçirildi. E-ticaret gümrük beyannamesi kapsamında yapılan satışlara yüzde 50 kazanç istinası uygulanacak. Ürünün ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından işlenebiliyor olması gerekiyor.