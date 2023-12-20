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İmzalar atıldı! Japonya’dan deprem bölgesine finansman desteği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası’nın ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) da deprem bölgesine finansal destek sağlayacağını duyurdu.

İmzalar atıldı! Japonya’dan deprem bölgesine finansman desteği!

İmzalar atıldı! Japonya’dan deprem bölgesine finansman desteği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası’nın ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) da deprem bölgesine finansal destek sağlayacağını duyurdu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 13:30

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, "KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 450 milyon dolarlık finansman desteğinin ardından JICA ile de yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

İMZALAR ATILDI

JICA tarafından sağlanacak finansmana ilişkin Kredi Anlaşması ve Kredi Garanti Protokolü imza töreni KOSGEB binasında gerçekleştirildi. Kredi Anlaşması, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile JICA Başkanı Yuko Tanaka tarafından imza altına alındı.

20 MİLYAR JAPON YENİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imzalanan protokol çerçevesinde JICA tarafından sağlanan 20 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 4 Milyar TL) tutarındaki kaynağında “Mikro, Küçük ve Orta İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi” kapsamında bölgedeki işletmelere aktarılacağını açıkladı.

BAŞVURUSU ONAYLANAN İŞLETMELERE AKTARILACAK

Bakan Kacır, 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından destek başvurularının alınmaya başlandığını, bugüne kadar 75 bin 415 işletme başvurusu alındığını belirterek, JICA tarafından sağlanan finansmanın da başvurusu onaylanan işletmelere aktarılacağını söyledi.

YENİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kacır, İspanya İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (AECID) ile de görüşmeler gerçekleştirildiklerini ve AECID tarafından da bölgeye finansman sağlanacağını duyurdu.

Finansman desteği; 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek.

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İmzalar Atıldı! Japonya’dan Deprem Bölgesine Finansman Desteği!
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