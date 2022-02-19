Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!

Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez, Merkez Bankası’nın son faiz kararı, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi ve son zamanlarda gündemde olan enerji fiyatlarındaki aşırı artışla ilgili açıklama yaptı.

İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!

İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!

Mali Müşavir ve İş İnsanı Fatih Ölmez, Merkez Bankası’nın son faiz kararı, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi ve son zamanlarda gündemde olan enerji fiyatlarındaki aşırı artışla ilgili açıklama yaptı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:08
banner459

Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiren İş İnsanı Fatih Ölmez: “Merkez Bankası’nın politika faizini belirlerken objektif ve bağımsız değil. Son iki aydır faiz yüzde 14 seviyesinde tutuluyor. Güncel konjonktürde yerinde bir karar olsa da reel ekonomiye baktığımızda atılması gereken adımların bu olmadığı apaçık ortada. Ocak ayından sonra Şubat ayında da faize dokunamıyor. Çünkü aldığı ve alacağı kararlar siyasi mekanizma tarafından kontrol altında. Baskı altında alınan para politikası ilerleyen zamanda ekonomik olarak ülkeyi darboğaza sürükleyecek.” dedi.

KDV İNDİRİMİ YETERSİZ KALACAK

Hükümetin KDV indirimi almasına da değinen Ölmez şu açıklamaları yaptı: “KDV indiriminin ceplerimizi rahatlatmasını beklerdik ama marketlerde fiyat etiketlerine baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. Bir kesimin diline ‘serbest piyasa’ yapışmış durumda. Devlet alacağından vazgeçtiği halde fiyatlarda oynama yaşanmıyor. Göstermelik etiketlerle güya indirim yapılmış gibi görünüyor. KDV indirimi öncesi fiyatları göz önüne aldığımızda fiyatlar inmemiş tam tersi uçuşa geçmiş. Belediyeler cayır cayır denetim yapıyor. Fiyatlarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı resmi olarak açıklanmadı. Sosyal medyada -ne kadarı doğru olunduğu tam tespit edilemese de- vatandaşların isyanına şahit oluyoruz. Bu durum bir an önce ayyuka çıkarılmalı. KDV indirimiyle enflasyon rakamlarının aşağı yönlü olacağını umut ederken rekor üstüne rekor bir enflasyonla da karşı karşıya kalabiliriz. Gereken yapılmazsa KDV indirimi de yetersiz kalacak.”

HADİ ENFLASYONU BİR ÇIRPIDA İNDİRELİM!

Ölmez hükümete Merkez Bankası üzerinden tavsiyede de bulundu. Faiz indirerek enflasyonun düşürülme hedefinin gerçekleşmesi için şunları söyledi: “Ağustos ayında ‘Faiz sebep enflasyon neticedir’ sözü adeta hepimizin duvarında asılı gibi dilden dile dolaşmaya başladı. Faiz indirerek enflasyonun da indirilmesi hedeflendiği söylendi. Eylül’den Aralık ayına kadar faiz indirdik. Peki enflasyonda bir netice görebildik mi? Hayır! Buradan şunu söylemek istiyorum: Faiz indirerek hata mı yaptık? Ya da neden faiz indirmeyi duraklattık? Hadi faizi indirip enflasyonu da bir çırpıda düşürelim. Ki apaçık görelim enflasyonun düştüğünü. Bilimsel olmayan gerçeklikten uzak savlarla hareket edemeyiz. Aklıselim bir yolla bu işin uzmanlarıyla enflasyonu yenebiliriz.”

KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLER GEREKLİ

fiyatlarındaki artış ve şikayetlerle ilgili ise şunlara değindi Fatih Ölmez: “Enerji fiyatlarındaki yaşanan artışın küresel bir boyutta olduğu aşikar. Yalnız burada şunu belirtmekte fayda var. Eğer enerji küresel bir sorunsa bunu aşacak yollarınızın da küresel boyutta etkili olması gerekir. Ocak ayında elektriğe ciddi bir zam uygulandı. Zamla beraber bir de internet kotası gibi 150 KW sınır koyuldu. 150 KW’yi geçtiğinizde faturanız daha zamlanıyordu zira. Artan şikayetler bu sınırı 210 KW’a çıkardı. Bu da yetmedi. Çünkü faturalar ev kirasını geçmek üzere neredeyse. Son olarak Enerji Bakanı Fatih Dönmez esnafa yüzde 25 indirim uygulanabileceğini söyledi. Burada herkesin aklında şu soru var: ‘Bu zamana kadar neredeydiniz.’ Enflasyon rakamları ortada. Gelir eşitsizliği, esnafın içinde bulunduğu zor durum ve diğer mali sebepler. Bu zamlar neden? Daha sonra indirim uygulanabiliyorsa neden yapıldı bu zamlar? Bugün elektrik var diye tabi ki şükredelim. Öyle ya zamlı da olsa elektriğimiz var. Peki yarın ya bu elektrik olmazsa? Madem bu küresel bir sorun o zaman çözümleriniz de küresel çapta olmak zorunda. Devlet aklı da bunu gerektirir.

Anahtar Kelimeler:
İş Insanı Fatih ÖlmezMB’nin Para Politikası ülkeyi Darboğaza Sürükleyebilir!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz tüketim desteği'ne başvurular başladı!
Doğal gaz tüketim desteği'ne başvurular başladı!
Kervancıoğlu’ndan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı’ya Ziyaret
Kervancıoğlu’ndan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı’ya Ziyaret
Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
Esnafa Elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
Kahramanmaraş’ta su faturalarında KDV indirimi!
Kahramanmaraş’ta su faturalarında KDV indirimi!
Marketlerin KDV oyunu! Önce zam sonra indirim!
Marketlerin KDV oyunu! Önce zam sonra indirim!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber