İş insanı Fatih Ölmez, MB’nin para politikası ülkeyi darboğaza sürükleyebilir!

Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiren İş İnsanı Fatih Ölmez: “Merkez Bankası’nın politika faizini belirlerken objektif ve bağımsız değil. Son iki aydır faiz yüzde 14 seviyesinde tutuluyor. Güncel konjonktürde yerinde bir karar olsa da reel ekonomiye baktığımızda atılması gereken adımların bu olmadığı apaçık ortada. Ocak ayından sonra Şubat ayında da faize dokunamıyor. Çünkü aldığı ve alacağı kararlar siyasi mekanizma tarafından kontrol altında. Baskı altında alınan para politikası ilerleyen zamanda ekonomik olarak ülkeyi darboğaza sürükleyecek.” dedi.

KDV İNDİRİMİ YETERSİZ KALACAK

Hükümetin KDV indirimi almasına da değinen Ölmez şu açıklamaları yaptı: “KDV indiriminin ceplerimizi rahatlatmasını beklerdik ama marketlerde fiyat etiketlerine baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. Bir kesimin diline ‘serbest piyasa’ yapışmış durumda. Devlet alacağından vazgeçtiği halde fiyatlarda oynama yaşanmıyor. Göstermelik etiketlerle güya indirim yapılmış gibi görünüyor. KDV indirimi öncesi fiyatları göz önüne aldığımızda fiyatlar inmemiş tam tersi uçuşa geçmiş. Belediyeler cayır cayır denetim yapıyor. Fiyatlarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı resmi olarak açıklanmadı. Sosyal medyada -ne kadarı doğru olunduğu tam tespit edilemese de- vatandaşların isyanına şahit oluyoruz. Bu durum bir an önce ayyuka çıkarılmalı. KDV indirimiyle enflasyon rakamlarının aşağı yönlü olacağını umut ederken rekor üstüne rekor bir enflasyonla da karşı karşıya kalabiliriz. Gereken yapılmazsa KDV indirimi de yetersiz kalacak.”

HADİ ENFLASYONU BİR ÇIRPIDA İNDİRELİM!

Ölmez hükümete Merkez Bankası üzerinden tavsiyede de bulundu. Faiz indirerek enflasyonun düşürülme hedefinin gerçekleşmesi için şunları söyledi: “Ağustos ayında ‘Faiz sebep enflasyon neticedir’ sözü adeta hepimizin duvarında asılı gibi dilden dile dolaşmaya başladı. Faiz indirerek enflasyonun da indirilmesi hedeflendiği söylendi. Eylül’den Aralık ayına kadar faiz indirdik. Peki enflasyonda bir netice görebildik mi? Hayır! Buradan şunu söylemek istiyorum: Faiz indirerek hata mı yaptık? Ya da neden faiz indirmeyi duraklattık? Hadi faizi indirip enflasyonu da bir çırpıda düşürelim. Ki apaçık görelim enflasyonun düştüğünü. Bilimsel olmayan gerçeklikten uzak savlarla hareket edemeyiz. Aklıselim bir yolla bu işin uzmanlarıyla enflasyonu yenebiliriz.”

KÜRESEL SORUNLARA KÜRESEL ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLER GEREKLİ

fiyatlarındaki artış ve şikayetlerle ilgili ise şunlara değindi Fatih Ölmez: “Enerji fiyatlarındaki yaşanan artışın küresel bir boyutta olduğu aşikar. Yalnız burada şunu belirtmekte fayda var. Eğer enerji küresel bir sorunsa bunu aşacak yollarınızın da küresel boyutta etkili olması gerekir. Ocak ayında elektriğe ciddi bir zam uygulandı. Zamla beraber bir de internet kotası gibi 150 KW sınır koyuldu. 150 KW’yi geçtiğinizde faturanız daha zamlanıyordu zira. Artan şikayetler bu sınırı 210 KW’a çıkardı. Bu da yetmedi. Çünkü faturalar ev kirasını geçmek üzere neredeyse. Son olarak Enerji Bakanı Fatih Dönmez esnafa yüzde 25 indirim uygulanabileceğini söyledi. Burada herkesin aklında şu soru var: ‘Bu zamana kadar neredeydiniz.’ Enflasyon rakamları ortada. Gelir eşitsizliği, esnafın içinde bulunduğu zor durum ve diğer mali sebepler. Bu zamlar neden? Daha sonra indirim uygulanabiliyorsa neden yapıldı bu zamlar? Bugün elektrik var diye tabi ki şükredelim. Öyle ya zamlı da olsa elektriğimiz var. Peki yarın ya bu elektrik olmazsa? Madem bu küresel bir sorun o zaman çözümleriniz de küresel çapta olmak zorunda. Devlet aklı da bunu gerektirir.