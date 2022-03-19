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Motorine zam!

Dün sabah saatlerinden itibaren sektör kaynakları tarafından açıklanan zam beklentisi akşam saatlerinde netlik kazandı. 18 Mart Cuma akşamı gece yarısından sonra, 19 Mart pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zamlandı.

Motorine zam!

Motorine zam!

Dün sabah saatlerinden itibaren sektör kaynakları tarafından açıklanan zam beklentisi akşam saatlerinde netlik kazandı. 18 Mart Cuma akşamı gece yarısından sonra, 19 Mart pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zamlandı.

19 Mart 2022 Cumartesi 12:23
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Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardındn motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı, güncel motorin fiyatları arttı.

MOTORİN KAÇ TL?

18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

BENZİN KAÇ TL?

Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıt fiyatı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.

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Motorine Zam!
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