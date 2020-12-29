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MTV ve emlak vergisinde yeni yıl tarifesi belli oldu! 2021 MTV oranları ne kadar?

MTV'de 2021'de uygulanacak en düşük tutar 109 lira, en yüksek tutar ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi. Emlak vergisine ise yeni yılda yüzde 4,55 oranında zam gelecek. Buna göre 1-3 yaş aralığındaki motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olan araçlar için MTV 964 liradan 1051 liraya yükselecek.

MTV ve emlak vergisinde yeni yıl tarifesi belli oldu! 2021 MTV oranları ne kadar?

MTV ve emlak vergisinde yeni yıl tarifesi belli oldu! 2021 MTV oranları ne kadar?

MTV'de 2021'de uygulanacak en düşük tutar 109 lira, en yüksek tutar ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi. Emlak vergisine ise yeni yılda yüzde 4,55 oranında zam gelecek. Buna göre 1-3 yaş aralığındaki motor silindir hacmi 1300 cc ve altında olan araçlar için MTV 964 liradan 1051 liraya yükselecek.

29 Aralık 2020 Salı 13:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.

2021'DE MTV NE KADAR?
1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

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