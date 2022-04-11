Pompaya indirim geliyor!

Bu kriz başta petrol ve doğalgaz gibi enerji üreticisi Rusya ile Batı arasındaki yaptırım süreci fiyatları 130 doların üzerine çıkardı. Bu kapsamda Türkiye'de de akaryakıt ürünlerine art arda zamlar geldi. Motorin ve benzin fiyatları 20 liranın üzerine çıktı.

İNDİRİM GELİYOR

Savaşın devam etmesine karşın piyasalarda varil petrol fiyatlarının 100 doların altına çekilmesi ile fiyatlar yine değişiyor. Bu kapsamda Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.

İŞTE YENİ FİYATLAR

İndirimin benzin ve LPG'ye yansıması beklenmezken, bu indirimin ardından morotin İstanbul'da 20.23, İzmir'de 20.33, Ankara'da da 20.33'den satılacak. Benzin fiyatları pompada 19.00, LPG ise 12.10 TL uygulanıyor.