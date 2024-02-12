Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü...
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli...

Şahin Balcıoğlu, "Nitelikli iş gücü için destek şart"

BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan ekonomik süreç ve gelişmeler hakkında Kapak Dergisi’ne konuştu.

Şahin Balcıoğlu, "Nitelikli iş gücü için destek şart"

Şahin Balcıoğlu, "Nitelikli iş gücü için destek şart"

BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan ekonomik süreç ve gelişmeler hakkında Kapak Dergisi’ne konuştu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 10:44

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası kent ekonomisinin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Şahin Balcıoğlu, "Öncelikle bölgedeki orta hasarlı binalar gibi belirsiz konuların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Sigorta şirketleri yıllardır aldıkları primlerin karşılığında ödeme yapmamak için her türlü olumsuzluğu karşımıza çıkarıyor. Nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesi için teşvik edici uygulamalar bekliyoruz. Ödediğimiz SGK primlerini işveren olarak yine ödeyelim fakat bu çalışanlarımıza doğrudan ödensin. Emin olun burada devletin bir zararı olmaz. Bölgenin ayağa kalkması ancak ve ancak bizim çalışmamız ve üretmemizle sağlanır. Bunun için bürokrasiye boğulmadan işlerimizin hızlı bir şekilde halledilmesi gerekiyor" dedi.

“Çalışan nüfusta ciddi oranda göç var"

Deprem bölgesinde olumsuzlukların devam ettiğine dikkat çeken Balcıoğlu, açıklamasının devamında ise, “Deprem bölgesinde hala ekonomide ve sanayide olumsuzluklar mevcut. Bu durum hem küresel ekonomideki daralma hem de deprem bölgesinin kendi iç dinamikleri ile alakalı. Hala belirsizliğini koruyan birçok konu başlığı var. İnsanlar tedirgin ve gelecek konusunda endişeli. Çalışan nüfustan ciddi oranda göçler yaşanıyor. Kalifiye eleman bulma konusunda her sektörde sıkıntılar var. Deprem bölgesinde sanayi anlamında en büyük sıkıntı iş gücü bulma ve istihdamı korumada yaşanıyor. Konut, iş yeri, sosyal imkanlar gibi birçok alt başlık bunun beraberinde geliyor. Bölgeyi terk eden çok sayıda profesyonel var. Bu insanları geri getirmek için barınma, hastane, okul, sosyal yaşam gibi birçok sorunu çözmüş olmamız gerekiyor. Aksi takdirde giden kişilere sürekli yeni ilaveler olacak ve bölgenin üretim kapasitesi günden güne azalacak. Öncelikle bölgedeki orta hasarlı binalar gibi belirsiz konuların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Sigorta şirketleri yıllardır aldıkları primlerin karşılığında ödeme yapmamak İçin her türlü olumsuzluğu karşımıza çıkarıyor. Nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesi için teşvik edici uygulamalar bekliyoruz. Ödediğimiz SGK primlerini işveren olarak yine ödeyelim fakat bu çalışanlarımıza doğrudan ödensin. Burada devletin bir zararı olmaz. Çünkü biz çalışırsak devlete daha çok kurumlar vergisi, daha çok KDV öderiz” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
şahin BalcıoğluNitelikli Iş Gücü Için Destek şart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ihya olacak!
Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ihya olacak!
Bakan Yumaklı; “Kahramanmaraş’ta üreticilerimize 2 milyar TL’lik hibe sağladık”
Bakan Yumaklı; “Kahramanmaraş’ta üreticilerimize 2 milyar TL’lik hibe sağladık”
Kahramanmaraş’ta kadın iş geliştirme merkezi projesi başlıyor!
Kahramanmaraş’ta kadın iş geliştirme merkezi projesi başlıyor!
Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a ziyaret!
Kahramanmaraş İş Dünyasından Bakan Kacır’a ziyaret!
KMTSO Başkanı Buluntu, “TUSAŞ Kahramanmaraş İçin 100 Yılın Yatırımı Olacak”
KMTSO Başkanı Buluntu, “TUSAŞ Kahramanmaraş İçin 100 Yılın Yatırımı Olacak”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber