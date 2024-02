Şahin Balcıoğlu, "Nitelikli iş gücü için destek şart"

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası kent ekonomisinin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Şahin Balcıoğlu, "Öncelikle bölgedeki orta hasarlı binalar gibi belirsiz konuların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Sigorta şirketleri yıllardır aldıkları primlerin karşılığında ödeme yapmamak için her türlü olumsuzluğu karşımıza çıkarıyor. Nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesi için teşvik edici uygulamalar bekliyoruz. Ödediğimiz SGK primlerini işveren olarak yine ödeyelim fakat bu çalışanlarımıza doğrudan ödensin. Emin olun burada devletin bir zararı olmaz. Bölgenin ayağa kalkması ancak ve ancak bizim çalışmamız ve üretmemizle sağlanır. Bunun için bürokrasiye boğulmadan işlerimizin hızlı bir şekilde halledilmesi gerekiyor" dedi.

“Çalışan nüfusta ciddi oranda göç var"

Deprem bölgesinde olumsuzlukların devam ettiğine dikkat çeken Balcıoğlu, açıklamasının devamında ise, “Deprem bölgesinde hala ekonomide ve sanayide olumsuzluklar mevcut. Bu durum hem küresel ekonomideki daralma hem de deprem bölgesinin kendi iç dinamikleri ile alakalı. Hala belirsizliğini koruyan birçok konu başlığı var. İnsanlar tedirgin ve gelecek konusunda endişeli. Çalışan nüfustan ciddi oranda göçler yaşanıyor. Kalifiye eleman bulma konusunda her sektörde sıkıntılar var. Deprem bölgesinde sanayi anlamında en büyük sıkıntı iş gücü bulma ve istihdamı korumada yaşanıyor. Konut, iş yeri, sosyal imkanlar gibi birçok alt başlık bunun beraberinde geliyor. Bölgeyi terk eden çok sayıda profesyonel var. Bu insanları geri getirmek için barınma, hastane, okul, sosyal yaşam gibi birçok sorunu çözmüş olmamız gerekiyor. Aksi takdirde giden kişilere sürekli yeni ilaveler olacak ve bölgenin üretim kapasitesi günden güne azalacak. Öncelikle bölgedeki orta hasarlı binalar gibi belirsiz konuların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Sigorta şirketleri yıllardır aldıkları primlerin karşılığında ödeme yapmamak İçin her türlü olumsuzluğu karşımıza çıkarıyor. Nitelikli iş gücünün bölgeye çekilmesi için teşvik edici uygulamalar bekliyoruz. Ödediğimiz SGK primlerini işveren olarak yine ödeyelim fakat bu çalışanlarımıza doğrudan ödensin. Burada devletin bir zararı olmaz. Çünkü biz çalışırsak devlete daha çok kurumlar vergisi, daha çok KDV öderiz” ifadelerine yer verdi.