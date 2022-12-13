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SANKO Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu 500' Araştırması’nda 8 şirketle yer aldı!

Ekonomist Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. Listede SANKO Holding’in sekiz şirketi bulunuyor.

SANKO Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu 500' Araştırması’nda 8 şirketle yer aldı!

SANKO Ekonomist Dergisi'nin 'Anadolu 500' Araştırması’nda 8 şirketle yer aldı!

Ekonomist Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. Listede SANKO Holding’in sekiz şirketi bulunuyor.

13 Aralık 2022 Salı 18:06

Araştırma, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2021 yılı verileri baz alınarak hazırlandı. Anadolu 500 araştırmasında en çok şirketle yer alan holding sıralaması bu yıl da değişmedi.

Dergisindeki haberde, SANKO Holding’in listede sekiz şirketi bulunduğuna vurgu yapılarak, “Gaziantep’ten dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından olan SANKO Holding, bu yıl da listemizin ilk sırasındaki yerini koruyor” denildi.

Anadolu 500 Araştırmasında, SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri 30., Sanko Dış Ticaret 62., Çimko Çimento ve Beton 92., Süper Film Ambalaj 106., Sanko Enerji 135., Sanko Pazarlama 139. TechData Bilgisayar Sistemleri 172. ve Enko Enerji Sistemleri 251. sırada yer alıyor.


SEKTÖRLERE GÖRE DURUM

SANKO Holding şirketlerinden Süper Film, ambalaj sektöründe üçüncü, TechData Bilgisayar Sistemleri bilişim sektöründe birinci, Çimko Çimento ve Beton ise çimento sektöründe ikinci sırayı aldı.

Enerji sektöründe Sanko Enerji dördüncü, Enko Enerji dokuzuncu, tekstil sektöründe Sanko Tekstil işletmeleri Sanayi üçüncü, Sanko Pazarlama 18. ve ticaret-hizmet sektöründe Sanko Dış Ticaret üçüncü sırada SANKO flamasını dalgalandırdı.

DEĞERLENDİRME

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan SANKO, kuşaklar boyu tekstilin içinde olup, Türkiye’de hazır giyim sektörünün gelişiminde en çok pay sahibi olan tekstil gruplarının başında gelmektedir.

Tekstil, enerji, inşaat sanayi (çimento, hazır beton ve gaz beton) ve ambalaj başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren SANKO Holding’in 2021 yılı cirosu 12,6 milyar TL.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, grubun amiral gemisi konumunda olan tekstil sektöründe, ulusal ve uluslararası arenada lider pozisyonu ile ülkemize değer kattıklarına dikkat çekiyor.

Konukoğlu, “Tekstil, enerji ve çimentoda yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yenileme yatırımları yapacağız. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımızı hızlandıracağız. Tekstilde denim kumaş ve iplik üretimlerimiz (organik pamuk ve geri dönüşüm ürünler) dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda öncü durumda” değerlendirmesini yaptı.

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SANKO Ekonomist Dergisinin Anadolu 500 Araştırması’nda 8 şirketle Yer Aldı!
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