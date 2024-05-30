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Tapu sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi için son gün yarın

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için yarın son gün! Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar, bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Tapu sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi için son gün yarın

Tapu sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi için son gün yarın

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için yarın son gün! Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar, bu vergiyi ödemekle yükümlü.

30 Mayıs 2024 Perşembe 16:20

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün yaklaşıyor.

Yarın, 31 Mayıs 2024 Cuma günü Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son ödeme tarihi. Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullere sahip olan herkes bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanlar bu yıl vergisini ödeyecek. Bu yıl satın alınan mülklerin ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025 yılında başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları da oldukça çeşitli. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ödemeler yapılabiliyor.

Bazı kişiler emlak vergisinden muaftır. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler bu vergiden muaf tutuluyor.

Ayrıca Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeye göre, Emlak Vergisi Kanunu'na göre genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, vakıf, dernek ve sendikalara ait binalar ve yabancı elçilik binaları da bu vergiden muaf.

Öte yandan emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalara maruz kalıyor. Tolu, verginin ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulandığını belirterek, "1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksitini ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak" dedi.

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Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Emlak Vergisi Için Son Gün Yarın
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