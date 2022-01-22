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Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı arttı

Hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 2021'de 5,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı arttı

Türkiye'nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı arttı

Hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 2021'de 5,3 milyar dolara ulaştı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 17:22
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Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı geçen yıl 5 milyar 328 milyon 589 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen sene 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 18,2'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, 2021'de, önceki yıla göre yüzde 27,89 artışla 4 milyar 166 milyon 423 bin dolardan 5 milyar 328 milyon 589 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl, 100'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Üretilen araçların 4'te 3'ü ihraç edildi

Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 1 milyon 331 bin 643 araç üretti ve bunların 954 bin 43'ünü ihraç etti.

Üretilen araçların 400 bin 78'i hafif ticari araç-kamyonet, 34 bin 652'si de kamyon olmak üzere 434 bin 730 "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" oluşturdu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunun toplam araç üretimindeki payı 32,64 oldu.

Üretilen 434 bin 730 hafif ticari araç ve kamyonun 328 bin 167'si yani yüzde 75,48'i ihraç edildi.

İlk sıradaki İngiltere'ye ihracat yüzde 84 arttı

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise İngiltere oldu. İngiltere'ye "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 84,75 artarak 875 milyon 847 bin dolardan 1 milyar 618 milyon 155 bin dolara çıktı.

İkinci sırada bulunan İtalya'ya satım, 2020'ye göre yüzde 22,39 artışla 468 milyon 65 bin dolardan 572 milyon 846 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2020'de 464 milyon 367 bin dolarken 2021'de 556 milyon 894 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sırada bulunan Fransa'ya geçen yılki "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı, 2020'ye kıyasla yüzde 33,77 arttı. Bu ülkeye 2020'de 404 milyon 619 bin dolar olan ihracat, 2021'de 541 milyon 248 bin dolara çıktı.

Belçika da 2021'de 450 milyon 687 bin dolarlık dış satımla beşinci ülke oldu.

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Türkiyenin Hafif Ticari Araç Ve Kamyon Ihracatı Arttı
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