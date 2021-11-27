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10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor

Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca alıcı bekliyor. Tabancanın en az 10 bin dolara alıcı bulması heedefleniyor.

10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor

10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor

Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca alıcı bekliyor. Tabancanın en az 10 bin dolara alıcı bulması heedefleniyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:33
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Bursa'da uzun yıllar antikacılık yapan Nuri Yıldırım, Osmanlı devrinden kalma altın kakmalı silahı satışa çıkardı. Yıldırım, "Bu silah Osmanlı döneminden kalma. Üzeri tamamen altın işlemeli. Bu silahın üzerinde, silahı yapan ustanın tuğrası ve mührü bulunmaktadır" dedi.

"İki tarafı da mühürlü" diyen Yıldırım, "Elimde bulunan bu silah, tahminimce 200 yaşına yakın. Silahın her tarafı orijinal. Bu silah altın işlemeli ve çok nadide bir parça" diye konuştu.

Silahı 10 bin liradan satacağını anlatan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu silahın fiyatı ise 10 bin dolar. Bu ürün koleksiyonluk bir parça."

"Bu silah bana esnaf bir arkadaşımdan geldi. Ben işçiliğine hayran kalıp bu silahı almıştım’’

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10 Bin Dolara Alıcı Bekliyor
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