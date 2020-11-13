Ameliyat masasında kabus! Korkunç gerçek Xray cihazında ortaya çıktı

28 yaşındaki Mücahit E., özel bir firmada çalışıyordu. İddiaya göre genç ayağında bir sıkıntı vardı; Sağlıklı yürüyemiyor, koşamıyor hatta hareket etmekte dahi zorlanıyordu. Geçtiğimiz yıl ayağının ağrısına daha fazla dayanamayan Mücahit, İstanbul Sarıyer'de bulunan bir hastaneye başvurdu. Uyluk keminde eğilme olduğu belirlenen genç adam yapılan ameliyat sonrası uyruk kemiği kırılıp düzeltildi ve kalçasına ise bir adet platin yerleştirilerek tedavi edildi.

X-RAY SİNYAL VERİNCE

Ameliyat ardından günler geçmiş fakat genç adamın ameliyat sonrası ağrıları hiç dinmemiş, gün geçtikçe artarak devam etmişti. İş hayatına yeniden dönemeyen Mücahit, psikolojik bunalma girmiş, ağrıları nedeniyle de huzursuzluk çekmeye devam etmişti. Genç, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir AVM'ye gidip eğlenmek istediğinde Xray cihazından geçtiğinde ise sinyal vermişti. Mücahit, üzerinde herhangi bir metal eşya olmamasına cihazın sinyal vermesiyle bir sıkıntı olduğunu anladı. Çünkü ayağına takılan platin sinyal vermeyen bir yapıya sahipti.

PLATİN TAKILIRKEN, MATKAP KIRILMIŞ

Özel bir hastaneye başvurarak durumu belirten genç adam, röntgen cihazına girdiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Genç, kalçasına platin takılırken kullanılan matkabın ucunun kırılmış olduğunu, platinle birlikte kemiğine saplandığını ve doktorların durumu fark etmeyerek ameliyatı bitirdiğini öğrendi. Yaşadığı şaşkınlık sonrası ameliyat olduğu hastaneye yeniden başvurarak, kendi ameliyatını yapan doktorla yeniden görüşmek istediğinde ise yine iddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren doktor, gencin kemiğine saplanan matkap ucunu öğrenmesine rağmen görüşmeyi reddetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç adam olayla ilgili şikayetçi oldu. Röntgen cihazındaki matkap ucunun ameliyat personelleri tarafından ihmal sonucu unutulduğundan doktorların görevlerini kötüye kullandığını yapılan bu hata nedeniyle zor günler geçirdiğini kaydeden genç adam şikayet dilekçesinde, 'Yeniden ameliyat olmam ayağımı kaybetmeme neden olabilir. Çünkü matkabın ucu kemiğimle bağdaşmış durumda' dedi. Mücahit E.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.