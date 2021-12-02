Doç. Dr. Bülent Meşe SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Erişkin kalp cerrahisi yanında periferik damar cerrahisi ve pediatrik kalp cerrahisinde deneyim kazanan Doç. Dr. Meşe, Mart 2002- Kasım 2003 tarihleri arasında Adana’da özel hastane, Aralık 2003-Mayıs 2005 yıllarında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Haziran 2005-Ekim 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, Kalp Cerrahisi Kliniği kurucu ve sorumlu hekimi, Kasım 2011’den 2017 yılına kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı.



Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapan ve iki uzmanlık tezi yöneten Doç. Dr. Meşe, Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ile Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği üyesidir.



Kasım 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde hasta kabulüne başlayan Doç Dr. Bülent Meşe, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.