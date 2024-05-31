Emekliler için yeni adımlar atıldı! Şehirlerarası otobüslerde indirim kararı

Milyonlarca emeklinin yaşadığı maddi sıkıntıyı çözmek için yeni önlemler alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde bunun sinyalleri verilmişti. Yapılacak düzenleme ile birlikte emeklilere Sağlık, haberleşme ve seyahate alanında yeni indirim projeleri getirilecek.

Yapılacak olan düzenlemeler ile alakalı Bakan Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurusu ardından emekliler için yeni düzenlemeler gelmeye başladı.

OTOBÜS SEYAHATLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Emeliler seyahat etmek istediklerinde bundan sonra kullanacakları şehirler arası otobüs hizmetlerinde yüzde 20 indirim kullanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yeni alınan kanun düzenlemesine uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma cezası verilecek. Böylelikle emekli vatandaşlar bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim kullanmış olacak