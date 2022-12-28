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Geleneksel "Maraş abası" yeni nesil tasarımlarla geleceğe aktarılıyor!

Tarihte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta geleneksel erkek kıyafeti "Maraş abası", yeni nesil tasarımlarla geleceğe taşınıyor.

Geleneksel "Maraş abası" yeni nesil tasarımlarla geleceğe aktarılıyor!

Geleneksel "Maraş abası" yeni nesil tasarımlarla geleceğe aktarılıyor!

Tarihte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta geleneksel erkek kıyafeti "Maraş abası", yeni nesil tasarımlarla geleceğe taşınıyor.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:48

Geçmişte kentin düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden vatanseverlerin giydiği yöresel kıyafet olarak hafızalarda yerini koruyan, babadan oğula miras bırakılan erkek giysisi "Maraş abası"nın yaşatılması için çalışmalar yürütülüyor.

"Maraş abası"nın güncel hayatta daha fazla yer alması amacıyla girişimlerde bulunan Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, abanın ilk üretildiği dönemin tezgahlarını aslına uygun şekle getirerek usta öğreticilerle üretimini sürdürüyor.

Enstitüde dokunan aba, ev tekstilinden çantaya, takıdan bijuteriye, broştan yeleğe kadar yaşamın her alanında kullanılarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, AA muhabirine, "Maraş abası"nın kentte köklü bir geçmişinin olduğunu anlattı.

Erkeklerin genellikle kentin özel günlerinde aba giydiğini ifade eden Kaya, aba kültürünün yaşatılması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- "Günlük hayata uyarlanıyor"

Enstitünün geçmişi bugüne taşımak gibi bir misyonu bulunduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş abası geçmişten günümüze gelen geleneksel erkek kıyafetidir. Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz de çalışmalar yapmaktayız. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsettiği üzere, kış şartlarında özellikle giyilmesi gereken bir kıyafettir. Günümüzde bu sanat ve tekniği gelecek nesillere aktarmak adına farklı objelerde çalışma yapmaktayız. Maraş abasını, günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimiz örtü, yastık, takı, aksesuar, yelek, ceket, bayan kıyafetlerinde kullanıyoruz. Sadece erkek kıyafeti değil bayan kıyafetleri üzerinde de tasarımlar yapmaktayız."

- Geleneksel tezgahta dokunuyor

Enstitüde el sanatları öğretmeni Rabia Fatma Turhan da atölyede el emeği ve göz nuruyla üretim yapıldığını, aba dokumanın sabır gerektirdiğini dile getirdi.

Abayı modernize ederek bugün kullanılacak şekle uyarladıklarına değinen Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksek aba şu an kullanılmadığı için biz daha çok modernize ederek kırlent, çanta, erkek ve kadın giyiminin farklı alanlarında kullanmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili takı örnekleri çalışıyoruz. Çanta ve örtüler tasarlıyoruz. Geleneksel tezgahta dokuyoruz. Fabrikasyon olarak da dokunabiliyor ama amacımız geçmişten gelen geleneksel el sanatlarımızı geleceğimize, nesillerimize aktarmak olduğu için birebir aynısını dokumaya gayret ediyoruz."

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Geleneksel Maraş Abası Yeni Nesil Tasarımlarla Geleceğe Aktarılıyor!
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