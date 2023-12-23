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Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan 4 askerden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.Böylece şehit asker sayısı 6'ya yükseldi.

Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı

Irak'ın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan 4 askerden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.Böylece şehit asker sayısı 6'ya yükseldi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 11:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Irak'ın kuzeyinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

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Irakın Kuzeyinden Acı Haber: 6 Asker Şehit Oldu1 Asker Yaralandı
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