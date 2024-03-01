Kahramanmaraş'ta deprem!

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
KANDİLLİ: DEPREM 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde ve yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
KANDİLLİ: DEPREM 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde ve yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.