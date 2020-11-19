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Koronavirüs tedbirleri sonrası perakendecilerden vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar var!

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası belli saatlerde sokağa çıkma yasağının da içerisinde yer aldığı çok sayıda yeni tedbir kararı çıktı. Alınan tedbir kararlarının ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlamalarda halkın paniğe kapılıp, evlerine stok yapmalarına gerek olmadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri sonrası perakendecilerden vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar var!

Koronavirüs tedbirleri sonrası perakendecilerden vatandaşa stok uyarısı: Herkese yetecek kadar var!

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası belli saatlerde sokağa çıkma yasağının da içerisinde yer aldığı çok sayıda yeni tedbir kararı çıktı. Alınan tedbir kararlarının ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlamalarda halkın paniğe kapılıp, evlerine stok yapmalarına gerek olmadığını söyledi.

19 Kasım 2020 Perşembe 11:14
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamasının ardından evlerinde gıda stoku yapmayı düşünenlerin yanıldığını belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiği Türkiye'de halkın gıda ürünü ve temizlik malzemesi almak için marketlere akın etmemesini isteyen Düzgün, "İsteyen istediği kadar gıda ve temizlik maddesi bulacaktır. Kimse panik yapmasın. Halkımızdan bizim de istediğimiz hükümetimizin aldığı kuralları harfiyen uygulamak. Bizim önerilerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim.

Mesai çıkış saatlerinde değil, saat 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı.

Önceden ne alacağımızı belirlemek lazım. Hızlı alışverişi yaparak mağazadan eve gitmek lazım. Bunlar çok önemli tedbirler. Tüketicilerimiz stok anlamda problem yaşamayacağımızı bilsinler. Daha önce böyle bir tecrübe yaşadık. Tüketici o zaman panik havasındaydı. O zaman kişisel ürünlerimizde özellikle kolonyada sıkıntı yaşadık, sonra o da çözüldü. Bugün artık tüketicimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan gerekli tedbirleri alarak hizmete hazırız. Türkiye gıda noktasında üretici bir ülkedir. Topraktan üretiyor. Hiçbir problem yaşamayacağız, evlerde stoğa gerek yok. Belki tüketici mağazaya sık gelmemek için temizlik ürünlerinde, dayanıklı gıda ürünlerinde ihtiyacını toptan alabilir. Buna stok denilmez. Ürün bulamama mantığıyla stok yapılıyorsa buna gerek yok" diye konuştu.

UYUM SAĞLAMALIYIZ Kİ; DAHA SERT TEDBİRLERLE KARŞILAŞMAYALIM
Sağlık Bilim Kurulu'nun önerileri ile devletin kararlar aldığını sözlerine ekleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, şunları söyledi:

"Bize düşen, kararları uygulama noktasında sahip çıkmak, harfi harfiyen uymaktır. Perakende konusunda bir sorunla karşılaşmayacağımız kanaatindeyim. Hem bizim hem de tüketicilerin uyması gereken önemli birtakım kurallar var. Bu kurallara uyarsak ilerleyen dönemlerde vakalar artmaz. Ona şimdiden engel olmak için bunlar yapılıyor. Biz de buna ayak uydurmalı, uyum sağlamalıyız ki; daha sert tedbirlerle karşılaşmayalım. Bu anlamda ne yapmamız gerekiyor; tüketicilerin mağazalara geldiği zaman hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Bizler mağazalarımızda bu uyumu gösteriyoruz. Tüketicilerimizin paketli olmayan ürünlerde eldiven kullanmalarını arzu ediyoruz. Paketli ürünlerde göz teması kurarak ürünü tercih etmeleri, her zaman hijyen anlamında çok daha iyi olur. Maske olmazsa olmazımız.

Alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyum her tüketicinin, bireyin alışveriş yaparken olsun, dışarda gezerken bu kurala uyum sağlaması gerekiyor. Alışverişe gelirken tüketicilerimizin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum. Çocukların evde kalması, mümkünse ortamda kalabalık oluşturmayacağı için daha mantıklı olacaktır. Başka bir önerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölmeleri. Mesai çıkış saatlerinde değil, akşam 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Önceden ne alacağımızı belirlemek, hızlı alışveriş yaparak mağazadan eve gitmek lazım. Bunlar çok önemli tedbirler. Biz kendi sektörümüz için çalışma düzenlemesi diyoruz ama tamamen kapalı olan sektörler var bunları da düşünmek lazım. Tüm vatandaşlardan ricam vatandaşlık görevidir. Ekonomimizin geleceği için, istihdam problemi yaşamamak için tüm kurallara uyarsak geleceğimiz daha aydınlık ve güzel olur diye düşünüyorum."

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