Maske zorunluluğu nerelerde kalktı?

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Bugünkü toplantının duygu bakımından son derece pozitif olduğunu belirten Koca, "Çünkü bugün, ısrarların sabırları sınadığı konularda, size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Bugün kısıtlamalardan çok onların yerini almaya başlayan serbestlikten söz edeceğim." dedi.

Koca, salgınla geçen iki yıl boyunca kısıtlama ısrarında bulunduğunu hatırlatarak bugün ise her şeyi gözden geçirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Türkiye'nin COVID-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden olduğunu vurgulayan Koca şöyle konuştu:

"Bütün mücadelemiz aynı ciddiyet içinde devam etti. Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tıpkı bugün olduğu gibi, gelişmeleri sürekli mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Tedbirleri ele alan, salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan, tedavi rehberlerini hazırlayarak güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulunun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Koca, 2 yıllık ısrarlı ve planlı mücadelenin ardından salgınla mücadelede bazı serbestliklerin uygulanacağını bildirerek tedbirlerin gevşetilmesini bazı bilim insanlarının "erken" bulduğunu, birçok bilim insanının ise bu süreci desteklediğini dile getirdi.

Bakan Koca, alınan kararları şöyle açıkladı:

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

"Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."

Okullardaki tedbirlerde değişiklik

"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak, ve eğitim devam edecek."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam edecek

Koca, mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maske kullanımının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız"

Salgının düşüşe geçmesinden dolayı alınan kararlar ile ihtiyaç duyulan psikolojik rehabilitasyonun sağlanmasının da amaçlandığını belirten Koca, "Bu kararlar konusunda farklı değerlendirmeler yapılması mümkündür. Bizimse Bakanlık olarak hepimiz adına en iyisini yapmayı, en doğru kararı vermeyi amaçladığımızdan kimsenin kuşkusu olmayacaktır" dedi.

Salgının etkisini yitirdiğinin somut, gözle görülür gerçek olduğunu vurgulayan Koca, "Bu sebeple salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Bu sebeple salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız" diye konuştu.

Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Koca, "Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz. Maske konusunda bence prensip şudur; maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle ve kronik hastalığı olanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır" dedi.

"Hastaneye günlük yatışlar Omicron öncesi döneme geldi"

Bakan Koca, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarını içeren bir videonun gösteriminden sonra çeşitli grafikler üzerinden bazı verileri de paylaştı.

Son bir ayda vefat eden vatandaşların yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı olmadığını belirten Koca şunları kaydetti:

"Tek tanısı COVID olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalığı, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların yani yüzde 7,8, yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. 2021 Mayıs ayı, yani Omicron'un olmadığı, Delta'nın ağırlıklı olduğu dönemden bahsediyoruz, yaş ortalaması 68. Omicron varyantının baskın olduğu son 2 ayda ise bu yaş ortalamasının 77'ye kadar yükseldiğini görmüş oluyoruz."

Koca, yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında, son ay içinde vefat edenlerin yüzde 91,5'inin 60 yaşından büyük olduğunu ifade etti. Delta varyantının baskın olduğu 2021 Mayıs ayında bu oranın 71,4 olduğunu aktaran Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık kuruluşlarımızın kapasitesini ve yükünü görmek açısından hastaneye günlük yatışlara bakıldığında hastaneye günlük yatışların Omicron öncesi döneme geldiğini, yani, ortalama 6-7 hafta öncesine gelmiş olduğumuzu görmüş oluyoruz. Yoğun bakımlarda da benzer şekilde özellikle son 2 haftada günlük yatışların azaldığını, yoğun bakımdaki günlük yatışların da önemli oranda düşüşe geçtiğini ve Omicron öncesine doğru hızlı bir düşüş yaşandığını görüyoruz."