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Şehide Kahramanmaraş’ta son görev

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehide Kahramanmaraş’ta son görev

Şehide Kahramanmaraş’ta son görev

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 16:01
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Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Duran ve anne Durkadın Demir ile kardeşleri Mehmet, Mehmet Ali, Bekir, Ayşe, Teslime ve Fatma Demir, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, güçlükle ayakta duran anne Durkadın Demir ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ve edilen duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkoğlu Asri Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Yardımcı Halil İbrahim Ulubey, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Tören sonunda Ünal ve Erdoğan ile protokol üyeleri, baba Duran Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin Hatay'da asker olan kardeşi Mehmet Ali Demir ise törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Demir'in naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

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Şehide Kahramanmaraş’ta Son Görev
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