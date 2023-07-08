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Türkşeker binlerce işçi alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı kamuya ait 15 şeker fabrikasının çatı kuruluşu olan Türkşeker'e 1000 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Türkşeker binlerce işçi alımı yapacak!

Türkşeker binlerce işçi alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı kamuya ait 15 şeker fabrikasının çatı kuruluşu olan Türkşeker'e 1000 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:44

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 1.000 geçici işçi (6 ay süre ile) alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrıkaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

TÜRKŞEKER'E ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİLERE YÖNELİK ŞARTLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK!

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak.

Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı Şöyle...

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 404

Kimya Teknisyeni 344

Makine Teknisyeni 78

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 42

İş Makinaları Operatörü 31

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 28

Tarım Makinaları Teknisyeni 20

İnşaat Teknisyeni 18

Elektrik Teknisyeni 15

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 11

Metal Teknolojisi Teknisyeni 6

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3

Toplam 1.000

Anahtar Kelimeler:
Türkşeker Binlerce Işçi Alımı Yapacak!
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