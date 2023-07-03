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Depremlerle ilgili skandal ifadelerin kullanıldığı kukla oyununa soruşturma!

Depremin yıktığı Hatay’da sergilenen ve “Annen hak ettiğini buldu, tanrı cezalandıracak demiştim” ifadelerinin kullanıldığı kukla oyunu hakkında soruşturma başlatıldı.

Depremlerle ilgili skandal ifadelerin kullanıldığı kukla oyununa soruşturma!

Depremlerle ilgili skandal ifadelerin kullanıldığı kukla oyununa soruşturma!

Depremin yıktığı Hatay’da sergilenen ve “Annen hak ettiğini buldu, tanrı cezalandıracak demiştim” ifadelerinin kullanıldığı kukla oyunu hakkında soruşturma başlatıldı.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:02

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yasa boğulmuştu. Hatay’da depremleri konu alan ‘Korku ve Kederin Kaçtığı Gün’ adlı kukla oyununda “Annen hak ettiğini buldu, tanrı cezalandıracak demiştim” gibi ifadeler kullanıldı.

Söz konusu kukla gösterisinde kullanılan ifadelerin yanı sıra ses efektleri ve materyaller de tepki çekmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay’da sergilenen ve depremi anlatan kukla oyunuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 Haziran 2023 tarihinde çocuk etkinliği adı altında gerçekleştirilen ‘Korku ve Kederin Kaçtığı Gün’ adlı kukla oyunu ve bu oyuna ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Bakanlık, olay hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gerekli incelemeleri hemen başlattığını bildirdi. Oyunun gösterimi için gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldüğü ve Bakanlık tarafından sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, oyunu izleyen çocuklar ve ailelerinin psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görevli psikologlar tarafından mesleki çalışmalara başlandığı belirtildi. Bakanlık tarafından ‘Korku ve Kederin Kaçtığı Gün’ adlı kukla oyununun yayımlandığı sosyal medya içeriklerine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması için hukuki süreç yürütüldüğü ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Depremlerle Ilgili Skandal Ifadelerin Kullanıldığı Kukla Oyununa Soruşturma!
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