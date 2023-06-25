Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 36 personel alımı yapacak!

Aşçı, servis elemanı ve Gıda teknikeri kadrolarına yapılacak personel alımına 26 Haziran Pazartesi gününe kadar başvurmaları gerekiyor.

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Aşçı

5

2

İşçi (Servis Elemanı)

30

3

Gıda Teknikeri

1

Toplam

36

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle 1. Unvan için 45, 2 ve 3. Unvanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak.

Eğitim Durumu:

1. Unvan için, en az ilkokul mezunu olmak (kalfalık ya da aşçılık belgesine sahip olmak, tercihen lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

2. Unvan için, en az lise mezunu olmak (tercihen Turizm Meslek Lisesi ile üniversitelerin aşçılık, garsonluk, turizm ve otelcilik gibi bölümlerinden mezun olmak.)

3. Unvan için, üniversitelerin gıda bölümünden mezun olmak. (Gıda Teknikeri için KPSS puanı en yüksek olan 6 aday mülakata çağrılacaktır.)

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Haziran 2023 / 26 Haziran 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-23062023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 36 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.