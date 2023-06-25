Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Mezuniyet Coşkusu
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat Belediye Başkanını Ağırladı
Başkan Güngör, Kadirli ve Ahlat...
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 36 personel alımı yapacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geçici Personel Alımı kapsamında 36 kişiyi işe alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 36 personel alımı yapacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 36 personel alımı yapacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geçici Personel Alımı kapsamında 36 kişiyi işe alacak.

25 Haziran 2023 Pazar 12:20

Aşçı, servis elemanı ve Gıda teknikeri kadrolarına yapılacak personel alımına 26 Haziran Pazartesi gününe kadar başvurmaları gerekiyor.

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Aşçı

5

2

İşçi (Servis Elemanı)

30

3

Gıda Teknikeri

1

Toplam

36

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibariyle 1. Unvan için 45, 2 ve 3. Unvanlar için 35 yaşını geçmemiş olmak.

Eğitim Durumu:

1. Unvan için, en az ilkokul mezunu olmak (kalfalık ya da aşçılık belgesine sahip olmak, tercihen lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

2. Unvan için, en az lise mezunu olmak (tercihen Turizm Meslek Lisesi ile üniversitelerin aşçılık, garsonluk, turizm ve otelcilik gibi bölümlerinden mezun olmak.)

3. Unvan için, üniversitelerin gıda bölümünden mezun olmak. (Gıda Teknikeri için KPSS puanı en yüksek olan 6 aday mülakata çağrılacaktır.)

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Haziran 2023 / 26 Haziran 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu-23062023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuranlar arasından toplamda 36 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 36 Personel Alımı Yapacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsyancılar Moskova yolunda, Putin nerede? Kaçtığı iddialarına Kremlin'den jet yanıt
İsyancılar Moskova yolunda, Putin nerede? Kaçtığı iddialarına Kremlin'den jet yanıt
Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!
Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi Alacak
KASKİ’den ‘içme suyu’ uyarısı!
KASKİ’den ‘içme suyu’ uyarısı!
Andırın’da Sağanak Yağış Nedeniyle Dereler Taştı
Andırın’da Sağanak Yağış Nedeniyle Dereler Taştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber