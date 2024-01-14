Kahramanmaraş ikinci şehidini de toprağa verdi!

Kahramanmaraş’ta P. Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez'in (23)naaşı bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Pençe-Kilit- 2 Harekatı bölgesinde Irak Kuzeyinde BTÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Emrullah Gülmez, bugün Göksun Hacıkodal köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal köyünde baba ocağına getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşını gören ailesi, teröristleri sevindirmedi.

Şehidin cenaze törenine kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Emrullah Gülmez, burada kılınan cenaze namazının ardından Gümgüm Mezarlığında toprağa verildi.