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Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor

Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor.

09 Haziran 2023 Cuma 16:40

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen her iki depremde binlerce can verildi, bir o kadar da konut yerle bir oldu.

Edebiyatın kültürün sanatın ve şiirin başkent olan Kahramanmaraş'ın özellikle kent merkezinde yıkım çok daha büyük oldu. İş yeri ve ibadethanelerin birçoğu yıkıldı kalanları ise ağır hasarlı hale geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yapmış olduğu hasar tespiti çalışmaları sonucunda depremin hemen ardından direkt yıkılan binaların enkazlarının yüzde 100'ü kaldırıldı. Acil yıkılacak binalar yıkılarak onların da enkazı kaldırılarak ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

“Çadır hayatı bitirilmek üzere”

Deprem sonrasında AFAD Kızılay ve STK'lar vasıtasıyla çadırlara alınan depremzedeler, daha sonra 42 noktada oluşturulan sahada. 22.500 adet konteynırdan oluşan bölgeye yerleştirilmeye başladılar. Haziran ayının sonuna kadar çadır hayatının tamamının bitirileceği ve deprem bize verelim konteynırlara yerleşme işleminin tamamlanacağı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta hayatı normale döndürebilmek için sanayi tesislerinin yüzde 50'si tamamen ayağa kaldırılarak yüzde 40 kapasite ile çalışmaya başladılar. Kent merkezinde ve kenar mahallelerde yıkılan iş yerlerinin yerine ise geçici konteyner çarşıların da yapımı tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 77.057 kalıcı konutun ve yaklaşık 30.000 köy tipi evin yapımı hızla sürüyor. Depremde direkt yıkılan konutların tamamının enkazları kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün ağır hasarlı olarak belirttiği binaların ise yıkımına başlandı. Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu, Akyar ve Ahır Dağı eteğinde yer alan o bölgede teras diye isimlendirilen alanda TOKİ çok hızlı bir şekilde kalıcı konutları yapmakta. Bu konutlar 2024 yılının Şubat veya Mart ayında teslim edilecek

Depremin merkez üssü Pazarcık'ta da kalıcı konutların ve köy tipi evlerin temelleri atıldı.

TOKİ tarafından depremin merkez üssü Pazarcık'ta Kalıcı 2650 adet Toki Konutu ve 839 Adet Köy evlerinin ihalesi yapıldı. Çalışmalara başlandı.

Bölgede zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlandı. TOKİ, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839 adet köy tipi ev için kolları sıvadı ve temeller atıldı. Bir yandan TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlar hızla yükselirken, depremde zarar gören köylerde köy tipi evlerin yapımı için de temeller başladı. Bunlardan ilki ise ilçeye bağlı Yukarımülk mahallesi oldu.

“Türkoğlu'nda kalıcı konut ve köy tipi evlerinin yapımı hızla sürüyor”

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nun kırsal Özbek Mahallesi'nde bazı köy evlerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Köyde çevre, park ve bahçe düzenlemeleri için çalışan ekipler, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çaba harcıyor. Türkoglu genelinde 7200 konutun ilk teslimleri 6 ay içerisinde olacak ve toplamda 1 yıl içerisinde tamamı hak sahiplerine teslim edilecek.Bakanlık tarafından yapılan akıllı köy evleri projesinde inşaatlar Özbek, Kadıoğluçiftliği, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Büyükimalı ve Küçükimalı Mahallelerinde devam ediyor. Toplamda 536 konutun çalışmaları devam ediyor.

Kentte tarım sektörü, bakanlığın vermiş olduğu her türlü destekler ve çiftçilerin üretime verdiği önem sayesinde depremin ilk gününden itibaren yaralarını sarmaya başladı ve şehirde bir karış ekilmedik alan bırakılmadı. Hayvancılık sektörü de öyle. Kentte yaklaşık bir buçuk milyon küçükbaş hayvan yer alıyor. Bunların da 500.000 kadarı yaylalara çıkmış durumda. Burada süt üretimi yapılarak hem dondurma sektörü hem de peynir üretiminde kentin ekonomisine katkı sağlanacak.

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Kahramanmaraşta Deprem Konutları Hızla Yükseliyor
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