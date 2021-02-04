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Kısıtlamalara 'sevgililer günü' ayarı geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge gönderildi.

Kısıtlamalara 'sevgililer günü' ayarı geldi

Kısıtlamalara 'sevgililer günü' ayarı geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge gönderildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:39
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Bu yeni genelge ile 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı, çiçek satışı yapan iş yerleri, 12-14 Şubat tarihleri arasında belirlenen saatlerde ev ve iş yerlerine servis şeklinde hizmet verebileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

KISITLAMALARA 'SEVGİLİLER GÜNÜ' AYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

"TALEPTE YOĞUNLUK YAŞANACAK"

Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, "Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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