Bahçeli'den Emekli Maaşlarına 'Seyyanen Zam' Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare bulacak da TBMM'dir. TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda. Deprem hasarları için bazı düzenlemeler yapılacaktır. Nimet külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin kabarık ekonomik maliyeti 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Siz vekillerden ricam görüşmelere eksiksiz katılmanızdır. Milletimizin sesine ses, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız.

"KURDAKİ OYNAKLIKLAR GÜNDEMDEKİ AĞIRLIĞINI KAYBEDECEK"

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur ve faizdeki oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir.

"SEYYANEN ARTIŞ, KÖK ÜCRETE YANSITILMALI"

1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL liralık seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.