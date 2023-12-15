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CHP Kahramanmaraş için adaylarını açıkladı!

CHP Kahramanmaraş’ta 3 ilçe için Belediye Başkan adaylarını seçti.

CHP Kahramanmaraş için adaylarını açıkladı!

CHP Kahramanmaraş için adaylarını açıkladı!

CHP Kahramanmaraş’ta 3 ilçe için Belediye Başkan adaylarını seçti.

15 Aralık 2023 Cuma 09:30

Başkan adayı Belli olan ilçeler Onikişubat, Afşin ve Andırın olarak sıralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu.

İŞTE CHP'NİN 4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Mansur Yavaş

Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın

6 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

CHP'nin PM toplantısında 6 ilin belediye başkan adayı da belirlendi.

Buna göre, Bolu Belediye başkan adayı bir süre önce tekrar partiye dönen Tanju Özcan,

Bayburt Belediye başkan adayı Kubilay Erel,

Elazığ Belediye başkan adayı Coşkun Çağlar,

Gümüşhane Belediye başkan adayı Bedri Ağaç,

Karaman Belediye başkan adayı Recep Sertçelik,

Nevşehir Belediye başkan adayı Mehmet Bilgin oldu.

KAHRAMANMARAŞ ADAYLARI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Turan Tekatlı,

Onikişubat ilçesinde Oktay Tolga Büyükhilal,

Afşin ilçesinde Murat Bozkurt isimleri Belediye başkan adayı olarak açıklandı.

 

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