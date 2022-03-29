CHP’nin ekonomi kurmayları Kahramanmaraş’a geliyor!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da üyesi olduğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın başkanlığındaki Ekonomi Masası’nın üyeleri 36. il ziyareti olarak Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek.

Heyet bugün Kahramanmaraş’ta olacak. CHP Heyeti programlarında ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, meslek kuruluşları, muhtar dernekleri, sendikalar, kanaat önderleri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca işletme ziyaretleri gerçekleştirerek esnaf ile buluşacak.