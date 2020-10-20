Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 28°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Gıda Sanayicileri Kmtso’da Buluştu
Kahramanmaraş’ta denetimler sürüyor
Kahramanmaraş’ta denetimler sürüyor
Pazarcık’taki köprü yenileniyor
Pazarcık’taki köprü yenileniyor
Pazarcık’a Yeni Park
Pazarcık’a Yeni Park
SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması başarısı
SANKO okullarının uluslararası matematik yarışması...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan son dakika çarpıcı itiraflar geldi. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış."

İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan son dakika çarpıcı itiraflar geldi. Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı aynı zamanda FETÖ'den hapis yatan Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış."

20 Ekim 2020 Salı 10:34
banner459

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyledi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber