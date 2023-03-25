Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin aday adayı listesi belli oldu!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 26 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:
Ahmet Çabukel
Abdullah Paksoy
Ali Çatalbaş
Bahtiyar Murat Aras
Batuhan Poyraz
Burak Sert
Faruk Atlı
Fatih Ölmez
Fatih Kalaycı
Furkan Kamalak
Göksu Erayman
Günay Kodaz
Hayati Hilmioğlu
İrfan Mert Yıkan
Kerim Yılmaz
Muharrem Durna
Mustafa Bastırmacı
Mustafa Dizibüyük
Neslihan Kocanergiz
Saide Adil Gönen
Sinan Ölker
Sezen Büker
Selçuk Kurtsatar
Serdal Kurtoğlu
Şeyma Aytemiz Arslantürk
Ziya Dumlupınar