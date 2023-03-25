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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin aday adayı listesi belli oldu!

İyi Parti Kahramanmaraş milletvekilliği için aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. İyi Parti’de 26 kişi milletvekili aday adayı oldu.

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin aday adayı listesi belli oldu!

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin aday adayı listesi belli oldu!

İyi Parti Kahramanmaraş milletvekilliği için aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. İyi Parti’de 26 kişi milletvekili aday adayı oldu.

25 Mart 2023 Cumartesi 22:40

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 26 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:

Ahmet Çabukel

Abdullah Paksoy

Ali Çatalbaş

Bahtiyar Murat Aras

Batuhan Poyraz

Burak Sert

Faruk Atlı

Fatih Ölmez

Fatih Kalaycı

Furkan Kamalak

Göksu Erayman

Günay Kodaz

Hayati Hilmioğlu

İrfan Mert Yıkan

Kerim Yılmaz

Muharrem Durna

Mustafa Bastırmacı

Mustafa Dizibüyük

Neslihan Kocanergiz

Saide Adil Gönen

Sinan Ölker

Sezen Büker

Selçuk Kurtsatar

Serdal Kurtoğlu

Şeyma Aytemiz Arslantürk

Ziya Dumlupınar

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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’nin Aday Adayı Listesi Belli Oldu!
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