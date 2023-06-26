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TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraş'a geliyor!

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraş'a geliyor!

TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraş'a geliyor!

26 Haziran 2023 Pazartesi 13:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramın 1 ve 2. günü Kahramanmaraş'ta olacak.

27, 28 Haziran tarihlerinde Kahramanmaraş'ta olacak olan Numan Kurtulmuş, ağırlıklı olarak konteynırları ziyaret edecek ve koordinasyon merkezinde brifing alacak.

Numan Kurtulmuş kimdir?

24 Haziran 2018 tarihinde İstanbul milletvekili seçilen Numan Kurtulmuş, 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanvekili oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28.dönem TBMM milletvekili seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. 7 Haziran 2023 tarihinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraşa Geliyor!
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