Kahramanmaraş'ta covid-19 vaka sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta vaka sayısı ve Ağır hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Vali Ömer Faruk coşkunun yaptırdık Kovid testinin pozitif çıkmasının ardından Necip Fazıl Hastanesinde başlanılan tedavisi devam ederken dün vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan il Hıfzısıhha Kurulu kentte salgının önüne geçilmesi için yeni tedbirler aldı

İşte salgının her geçen gün arttığı Kahramanmaraş'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararlar:

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu restoran, lokanta, kafe-kafeterya vb. yeme içme mekânlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının daha önce yayınladığı ilgili Genelgelerde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması

-Yemek salonu ve genel kullanım alanlarının belirlenen kurallar ve alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesi

-Yemek servisi verilen alanda oturması gereken kişi sayısının/kapasitenin tespit edilerek girişe uygun bir yere asılmasına ve denetim ekiplerince de bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,

Pazar yerlerinde toplu bulunulan yerlerden, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması;

-Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı esnafının ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanması,

-Pazar yerleri/alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi,

-Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgâh sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmasına ve hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesinin girişlere asılarak ilan edilmesi başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulması,

-Bu noktada denetimlerin arttırılmasının yanı sıra akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde görevli zabıta tarafından sabah fiyat denetimlerinin yapılarak akşam saatlerinde de aynı fiyatın geçerli olmasının sağlanması,

Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılması

Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulması,

İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesi,

Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulması.