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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet daha

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bölgenin ilk ve tek skolyoz (omurga eğriliği) polikliniği hizmete açıldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet daha

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden yeni bir hizmet daha

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bölgenin ilk ve tek skolyoz (omurga eğriliği) polikliniği hizmete açıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 10:52
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Skolyoz polikliniğinde Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla’nın koordinatörlüğünde, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Levent Bostancı görev aldı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yayla, skolyozun omurga düzlemindeki çarpıklık olduğunu, hastalık değil bir şekil bozukluğu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Skolyozda cerrahi tedavi yanında spor, egzersiz, korse kullanımı gibi cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin de seçenekler arasında olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yayla, “Skolyoz tedavisinde hastanın yaşı, eğriliğin kaç derece ve nerede olduğu, yetişkin hastalarda ağrı şiddeti gibi faktörler ışığında bireye özgü planlamalar yapılır. Özellikle eğriliğin derecesi ve ilerleme durumu göz önünde bulundurulur” dedi.

“Multidisipliner yaklaşımla kurulan polikliniğimizin hizmete girmesiyle önemli sağlık sorunlarından olan skolyozun bölgemizde tedavisiyle ilgili bir eksik de giderilmiş oluyor” diyen Dr. Öğr. Üyesi Yayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Skolyoz hastalığının tanısı ve özellikle cerrahi tedavisi zorlu bir süreç gerektirmektedir. Ancak donanımlı ve alt yapısı güçlü olan hastanemizde, aldığımız eğitimler ve başarılı ekibimizle skolyoz hastalarının yüzünü güldüren sonuçlar alacağız. Bu sayede artık skolyoz hastalarının tanı ve tedavileri için çeşitli hastane ve branşlarına başvurmalarına, hatta şehir dışına gitmelerine gerek kalmadı. İstanbul’da skolyoz cerrahisi yapılan önemli bir merkez ile koordineli çalışmalarımız da devam edecek.”

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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Yeni Bir Hizmet Daha
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