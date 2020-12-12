Sefer Aycan, ‘aşı kampanyasına örnek olmalıyız’

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, hastalığı tedavi ederek Kovid-19 salgınının durdurulamayacağını, virüs bulaşmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kurallara uymayan, gerekli önlemleri almayan, bunu ciddiye almayan ve dalga geçen kişilerin sorumluluğu olduğunu ifade eden Aycan, "Sağlık teşkilatı elinden geleni yapıyor ama virüs dolaşmaya devam ederse bu salgın devam edecektir. Filyasyon en az tedavi kadar önemlidir. Salgını durduracaksak kaynak aramayı sürdürmek, virüs bulaşmış her kişiyi bulmak ve ayırmak zorundayız yoksa bununla ilgili başarılı olma şansımız da olmaz." dedi.

Aycan, şu an için maskenin etkin korunma yöntemi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Tabii ki korunma açısından bir diğer önemli yöntem aşıdır ama aşı üzerinde dikkatli konuşmak lazım. Polemik yapmak, aşıyı olduğundan fazla abartmak da zararlıdır ya da bir aşıyı ülkesinden dolayı kötülemek de kamu sağlığı açısından zararlıdır. Ulusal bir program yürütüyoruz. Burada lider davranışı çok önemlidir. Ulusal programlarda liderlik, siyasetçinin tavrı önemlidir. Aşıyla ilgili gerekli gereksiz konuşmaların hiçbir anlamı yoktur. Burada liderlik gösterdiği için Genel Başkanım sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız aşı olacağını açıkladı. Siyasi liderlere düşen görev de aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır."

Bir aşı için "Yüzde 90-95 koruyucu." demenin yanlış olduğunu ifade eden Aycan, antikor oluşmasının kişiyi koruyacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Aşı firmalarının yöneticilerinin "Bu aşının ne kadar koruyacağını bilmiyoruz." derken Türkiye'de akademisyenler ve bazı insanların "Aşı yapılırsanız ömür boyu Kovid-19 olmayacaksınız." açıklamasının yerinde olmadığını dile getiren Aycan, "Aşıyı antikor oluşturmak için yapıyoruz ama antikor ömürlü bir şeydir, hastalığı geçirenlerde bile antikorun koruyuculuğu 3-4 aydır." dedi.

Sefer Aycan, bir aşıyı üretildiği ülkeden dolayı kötülemenin de yanlış olduğunu belirterek, "Hele hele Türkiye'nin alacak olmasından dolayı herhangi bir ülkenin aşısını kötülemenin de bir yararı yoktur. Onun için ister hastalık geçirin ister aşı olun ama maskenizi takmaya devam edin." ifadesini kullandı.