Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Aşısızlar statlara alınmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Omicron varyantıyla birlikte yükselen vaka sayısı nedeniyle stadyumlara giriş için düzenleme yaptı. Buna göre 2 doz aşı olup üzerinden 180 gün geçenlere, hatırlatma aşısı yaptırarak stadyumlara girme zorunluluğu getirildi.

Aşısızlar statlara alınmayacak!

Aşısızlar statlara alınmayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Omicron varyantıyla birlikte yükselen vaka sayısı nedeniyle stadyumlara giriş için düzenleme yaptı. Buna göre 2 doz aşı olup üzerinden 180 gün geçenlere, hatırlatma aşısı yaptırarak stadyumlara girme zorunluluğu getirildi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:47
banner459

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omicron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başladı. Günlük vaka sayıları büyük bir artış yaşayarak 54 binleri buldu.

"HATIRLATMA DOZLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu da artan vakalar sonrası statlara giriş için yeni bir düzenlemeye gitti. TFF'nin yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

"3. DOZ AŞISINI OLMAYANLAR STATLARA ALINMAYACAK"

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Aşısızlar Statlara Alınmayacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!
Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber